В Польше разоблачили российскую шпионскую сеть, члены которой должны были либо замедлить, либо сделать невозможными поставки западного вооружения Украине. Среди завербованных спецслужбами РФ были, в том числе украинцы с оккупированных территорий.

Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил РФ (известное как ГРУ) создало на территории Польши агентурную сеть, новых членов которой вербовали посредством рекламы в интернете и социальных сетях.

Диверсанты получали простенькие задачки. Кому-то поручили расклеить листовки, содержащие российскую пропаганду, кому-то следить за морскими портами, куда прибывали корабли с вооружением для Украины.

Другие диверсанты занимались установкой камер у железной дороги или подбрасывали устройства слежения в поезда или грузовики, перевозящие вооружение и военное оборудование.

Источник из службы внутренней безопасности рассказал, что в дальнейшем россияне намеревались поручить своим диверсантам совершение поджогов и убийств.

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Польский следователь не стал называть цели, которых диверсанты должны были убить по заданию ГРУ, но подчеркнул, что эту угрозу удалось нейтрализовать.

Главной целью сети был срыв поставок вооружения в Украину.

Я глубоко убежден, что похоже, а возможно и масштабнее действует ГРУ непосредственно в Украине, имея у нас разветвленную сеть, которая создавалась годами еще с времен Советов и по настоящее время.

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Потому что если РФ планировала и делала диверсии в странах НАТО, то не сложно предположить какие возможности у них в самой Украине, где есть скучающие по совку и просто завербованные за деньги, на которых есть компромат и т.д.

Все ли люди Януковича и Медведчука были изгнаны из правоохранительных органов, органов власти и бизнеса? Уверен, что далеко не всех. А значит, можно предположить, что будут диверсии и провокации и в Украине.

Поэтому должны сохранять бдительность и готовиться давать отпор.

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Об авторе. Мирослав Гай, актер, волонтер, воин ВСУ, руководитель благотворительной организации "Фонд "Мир и Ко".

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