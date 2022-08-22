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"Громко как никогда": украинцам предложили изобразить "символ тризуба" неоднозначным жестом

22 августа, 2022 понедельник
16:15
Культура

Креативное агентство Banda Agency предложило украинцам изобразить "символ тризуба" неоднозначным жестом. Реакция социальных сетей была соответствующей

Украинское рекламное агентство обнародовало сообщение в инстаграмме, в котором предложило ко Дню Независимости изображать государственный герб в виде неоднозначного жеста, в котором пользователи соцсетей рассмотрели подтекст сексуального характера.

Инициаторы проекта объяснили креативное решение тем, что предложенное приветствие на языке жестов означает букву "Н" - Независимость. Кроме Дорофеевой, к флешмобу присоединились репер  alyona.alyona, певица Джамала, участник группы Kalush ТС Килиммен, а также министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Идея вызвала бурную реакцию в социальных сетях из-за неоднозначности предложенного жеста.

Возмущенные пользователи призвали агентство как можно скорее удалить сообщение.

На инициативу позже негативно отреагировали и такие публичные личности как певица Кристина Соловий. Она призвала украинцев публиковать фотографии с уже существующим тризубом, который предложил когда-то еще Вячеслав Чорновил.

Позже представители Banda Agency удалили свое сообщение и обнародовали официальный ответ на критику и возмущение интернет-сообщества. В заявлении агентство объяснило идею своего проекта тем, что предложенный Черноволом тризуб "опасно поднимать во временно оккупированных украинских областях". Кроме того, в заявлении напомнили о том, что указанный жест имеет официальное значение в украинском жестовом языке – букву "Н".

"Однако ваши комментарии убедили нас в том, что сила Тризуба Чорновола бесспорна. Мы уважаем эту позицию и предлагаем использовать тот жест Тризуба, который вам нравится", - подытожили Banda Agency.

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