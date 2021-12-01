Гривня продолжила падение по курсу НБУ
На среду, 1 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни по отношению к доллару на уровне 27,21 грн/$
Об этом сообщает сайт НБУ.
Евро по курсу НБУ стоит 30,92 грн, 10 российских рублей - 3,66 грн.
На наличном рынке, по данным финансового портала Минфин, доллар покупают в среднем по 27,15 грн, продают - по 27,25 грн.
При этом предложения покупки колеблются от 27,07 грн до 27,2 грн, продажи - от 27,2 грн до 27,35 грн.
Накануне, 30 ноября, доллар по курсу НБУ стоил 27,17 грн, евро - 30,45 грн, 10 российских рублей - 3,64 грн.
29 ноября официальный валютный курс составил 27,1 грн/$, 30,58 грн/евро и 3,6 грн за 10 российских рублей.
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