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Главная Экономика Гривня подешевела по отношению к доллару на 29 копеек по курсу НБУ

Гривня подешевела по отношению к доллару на 29 копеек по курсу НБУ

26 января, 2022 среда
07:24
Экономика доллар, валюта

На среду, 26 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни по отношению к доллару на уровне 28,67 грн/$

Об этом сообщает сайт НБУ.

Евро по курсу НБУ стоит 32,3 грн, 10 российских рублей - 3,64 грн.

На наличном рынке по состоянию на 7:20, по данным финансового портала "Минфин", доллар покупают в среднем по 28,65 грн, продают - по 28,8 грн.

При этом предложения покупки колеблются от 28,57 грн до 28,74 грн, продажи - от 28,75 грн до 29,1 грн.

Накануне, 25 января, официальный валютный курс составил 28,38 грн/$, 32,06 грн/евро, 3,59 грн/10 российских рублей.

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