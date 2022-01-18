Гривня по курсу НБУ утратила 17 копеек по отношению к доллару, перейдя показатель 28 грн/$

Об этом сообщает сайт НБУ.



Евро по курсу НБУ стоит 32,06 грн, 10 российских рублей - 3,67 грн.



На наличном рынке по состоянию на 7:50, по данным финансового портала "Минфин", доллар покупают в среднем по 28,27 грн, продают - по 28,43 грн.



При этом предложения покупки колеблются от 28,1 грн до 28,37 грн, продажи - от 28,25 грн до 28,6 грн.

Накануне, 17 января, официальный валютный курс составил 27,95 грн/$, 31,99 грн/евро, 3,64 грн / 10 российских рублей.



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