Гривня отвоюет утраченные позиции, как только иссякнет тема эскалации вокруг Украины, - член Совета НБУ

Об этом член Совета Национального банка Василий Фурман рассказал в программе "О деньгах с Алексадром Морщавкой" в эфире Еспресо.TV.



"Вероятность войны низкая, но продолжается гибридная информационная война, и она бьет по украинской экономике, гривне. Как только этот фактор будет исчерпан, гривня отвоюет утраченные позиции", - сказал он.



По его мнению, если бы не геополитические риски, курс гривни в этом году продолжил бы незначительные колебания, как это было в 2021 году.



Фурман объяснил, что в ситуации постоянного информационного потока о возможном вторжении со стороны РФ люди страдают от неопределенности и пытаются обезопасить себя в случае плохого сценария развития событий. Такое поведение способствует курсовым колебаниям, однако фундаментальных факторов для подорожания доллара по отношению к гривне нет.



"Основная причина, почему ослабляется гривня в течение января и февраля, - это геополитический фактор, психологический фактор", - подчеркнул Фурман.

Напомним, курс гривни на межбанковском рынке в понедельник, 14 февраля, достигал 28,6 грн/$. В то же время к обеду 15 февраля гривня укрепилась до 28,2 грн/$. На наличном рынке курс во вторник составляет 28,15-28,25 грн/$.