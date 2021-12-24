Гривня ослабла по отношению к доллару по курсу НБУ

Об этом сообщает сайт НБУ .



Евро по курсу НБУ стоит 30,85 грн, 10 российских рублей – 3,71 грн.



На наличном рынке, по данным финансового портала "Минфин", доллар покупают в среднем по 27,15 грн, продают – по 27,24 грн.



При этом предложения покупки колеблются от 27,10 грн до 27,19 грн, продажи – от 27,22 грн до 27,30 грн.

Накануне, 23 декабря, официальный валютный курс составил 27,25 грн/$, 30,81 грн/евро, 3,69 грн/10 российских рублей.

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