"Гривня не полетела в космос": глава НБУ подвел итоги первого дня отказа от фиксированного курса

Об этом он написал в Facebook.

"После отказа от фиксированного курса гривня не совершила "полет в космос", предсказываемый российскими ИПСО. А если учесть, что еще вчера курс продажи валюты на межбанке был близок к 36,9 грн/долл. (официальный курс + 1%), то она даже несколько укрепилась Если быть точным – до 36,5901 грн/долл. Да, это выше официального курса, который действовал вчера, но только на 0,06%.", - говорится в сообщении.

По словам главы Нацбанка, рост спроса на рынке ожидаем. Естественно, что валютный рынок пытается протестировать решительность НБУ.

"НБУ продал столько, сколько нужно, чтобы удовлетворить этот спрос. И это еще раз подтверждает тот факт, что у нас нет "красных линий" в части интервенций", - подчеркнул Пышный.

Он назвал цель внедрения новшеств – сохранить курсовую устойчивость. Пышный убежден, что, когда рынок поймет, что "НБУ не планирует отпускать гривню в свободное плавание, интервенции постепенно стабилизируются".

"Колебания курса будут, но в обе стороны и очень несущественные. Зато участники рынка смогут постепенно вспомнить, как это работать при нормальных условиях, а финансовая система и экономика – лучше адаптироваться к внешним и внутренним шокам", - подытожил глава НБУ.