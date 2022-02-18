Гривна вернулась к падению по курсу НБУ, доллар подорожал на 21 копейку

Об этом сообщает сайт НБУ .



Евро по курсу НБУ стоит 32,2 грн, 10 российских рублей – 3,74 грн.



На наличном рынке по состоянию на 7:30, по данным финансового портала "Минфин" , доллар покупают в среднем по 28,3 грн, продают – по 28,45 грн.



При этом предложения покупки колеблются от 28,2 грн до 28,38 грн, продажи – от 28,37 грн до 28,5 грн.

Напомним, на четверг, 17 февраля , официальный валютный курс был установлен на уровне 28,09 грн/$, 31,93 грн, 3,74 грн за 10 российских рублей.