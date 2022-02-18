Гривна вернулась к падению по курсу НБУ, доллар подорожал на 21 копейку
На пятницу, 18 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к доллару на уровне 28,3 грн/$
Об этом сообщает сайт НБУ .
Евро по курсу НБУ стоит 32,2 грн, 10 российских рублей – 3,74 грн.
На наличном рынке по состоянию на 7:30, по данным финансового портала "Минфин" , доллар покупают в среднем по 28,3 грн, продают – по 28,45 грн.
При этом предложения покупки колеблются от 28,2 грн до 28,38 грн, продажи – от 28,37 грн до 28,5 грн.
- Напомним, на четверг, 17 февраля , официальный валютный курс был установлен на уровне 28,09 грн/$, 31,93 грн, 3,74 грн за 10 российских рублей.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.16
Покупка 28.16Продажа 28.52
-
EUR
Покупка 31.93Продажа 32.44
- Актуальное
- Важное