Гривна укрепилась по отношению к доллару по курсу НБУ
На 23 декабря Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к доллару на уровне 27,25 грн/$
Об этом сообщает НБУ .
Евро по курсу НБУ стоит 30,81 грн, 10 российских рублей – 3,69 грн.
По информации финансового портала Минфин , на наличном рынке доллар покупают в среднем по 27,20 грн, продают – по 27,30 грн.
Предложения покупки варьируются в пределах 27,16 грн – 27,22 грн, а продажи – 27,27 грн – 27,35 грн.
- Напомним, 22 декабря официальный валютный курс составил 27,26 грн/$, 30,79 грн/евро, 3,69 грн за 10 российских рублей.
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