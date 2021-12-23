Гривна укрепилась по отношению к доллару по курсу НБУ

Об этом сообщает НБУ .



Евро по курсу НБУ стоит 30,81 грн, 10 российских рублей – 3,69 грн.



По информации финансового портала Минфин , на наличном рынке доллар покупают в среднем по 27,20 грн, продают – по 27,30 грн.



Предложения покупки варьируются в пределах 27,16 грн – 27,22 грн, а продажи – 27,27 грн – 27,35 грн.

Напомним, 22 декабря официальный валютный курс составил 27,26 грн/$, 30,79 грн/евро, 3,69 грн за 10 российских рублей.