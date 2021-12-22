Гривна укрепилась по отношению к доллару по курсу НБУ

Об этом сообщает сайт НБУ .



Евро по курсу НБУ стоит 30,79 грн, 10 российских рублей – 3,69 грн.



На наличном рынке, по данным финансового портала "Минфин" , доллар покупают в среднем по 27,13 грн, продают – по 27,23 грн.



При этом предложения покупки колеблются от 27 грн до 27,19 грн, продажи – от 27,16 грн до 27,27 грн.



Накануне, 21 декабря, официальный валютный курс составил 27,29 грн/$, 30,77 грн/евро, 3,68 грн/10 российских рублей.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb