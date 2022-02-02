Гривна третий день подряд укрепляется по отношению к доллару по курсу НБУ
На 2 февраля Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к доллару на уровне 28,32 грн/$
Об этом сообщает сайт НБУ .
Евро по курсу НБУ стоит 31,89 грн, 10 российских рублей – 3,69 грн.
На наличном рынке по состоянию на 10:22, по данным финансового портала "Минфин" , доллар покупают в среднем по 28,3 грн, продают – по 28,4 грн.
При этом предложения покупки колеблются от 28,25 грн до 28,34 грн, продажи – от 28,34 грн до 28,48 грн.
- 31 января официальный валютный курс составил 28,78 грн/$, 32,03 грн/евро, 3,71 грн за 10 российских рублей.
- 1 февраля официальный валютный курс составил 28,46 грн/$, 31,75 грн/евро, 3,67 грн за 10 российских рублей.
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