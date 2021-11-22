Гривна проседает из-за угрозы со стороны РФ и расчета с "зелеными энергетиками", — представитель НБУ Фурман
Украинская гривна ослабляется из-за двух факторов - новости об угрозе эскалации конфликта с Российской Федерацией, а также из-за возврата долгов производителям зеленой энергии
Об этом заявил Василий Фурман, заместитель председателя Совета НБУ, в эфире программы "О деньгах" с Александром Морщавкой на телеканале "Эспрессо".
Он признал, что за последние несколько дней гривна несколько просела.
"Первый фактор – это ситуация на востоке, напряженность в отношениях с нашим соседом. Инвесторы всегда очень болезненно на такие вещи реагируют... Второй ключевой фактор – это то, что Украина начинает выплачивать свои долги по зеленой энергетике", – сказал Фурман.
По его словам, представители зеленого поколения получили большие суммы в гривне и покупают доллар. Чиновник высказал мнение, что в среднесрочной перспективе на курс гривны может влиять политика Федеральной резервной системы США.
"Если они будут поднимать свою учетную ставку, то обычно капиталы из развивающихся стран пойдут на рынки развитых стран. Тогда, действительно, это может также негативно влиять. Но на сегодняшний день политика Федеральной резервной системы неизменна", — отметил Фурман.
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