Гривна продолжила терять стоимость по отношению к доллару

Об этом сообщает сайт НБУ .



Евро по курсу НБУ стоит 30,94 грн, 10 российских рублей – 3,7 грн.



На наличном рынке, по данным финансового портала "Минфин" , доллар покупают в среднем по 27,2 грн, продают – по 27,28 грн.



При этом предложения покупки колеблются от 27,1 грн до 27,3 грн, продажи – от 27,2 грн до 27,4 грн.



Накануне 2 декабря официальный валютный курс был установлен на уровне 27,23 грн/$, 30,84 грн/евро, 3,68 грн за 10 российских рублей.



1 декабря доллар по курсу НБУ стоил 27,21 грн, евро – 30,92 грн, 10 российских рублей – 3,66 грн.



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