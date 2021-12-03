Гривна продолжила терять стоимость по отношению к доллару
На пятницу, 3 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к доллару на уровне 27,29 грн/$
Об этом сообщает сайт НБУ .
Евро по курсу НБУ стоит 30,94 грн, 10 российских рублей – 3,7 грн.
На наличном рынке, по данным финансового портала "Минфин" , доллар покупают в среднем по 27,2 грн, продают – по 27,28 грн.
При этом предложения покупки колеблются от 27,1 грн до 27,3 грн, продажи – от 27,2 грн до 27,4 грн.
Накануне 2 декабря официальный валютный курс был установлен на уровне 27,23 грн/$, 30,84 грн/евро, 3,68 грн за 10 российских рублей.
1 декабря доллар по курсу НБУ стоил 27,21 грн, евро – 30,92 грн, 10 российских рублей – 3,66 грн.
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