Гривна подешевела по отношению к доллару еще на 29 копеек по курсу НБУ
На среду, 19 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к доллару на уровне 28,41 грн/$
Об этом сообщает сайт НБУ .
Евро по курсу НБУ стоит 32,34 грн, 10 российских рублей – 3,72 грн.
На наличном рынке по состоянию на 7:55, по данным финансового портала "Минфин" , доллар покупают в среднем по 28,3 грн, продают – по 28,48 грн.
При этом предложения покупки колеблются от 28,26 грн до 28,35 грн, продажи – от 28,39 грн до 28,55 грн.
Накануне, 18 января , официальный валютный курс составил 28,12 грн/$, 32,06 грн/евро, 3,67 грн за 10 российских рублей.
На 17 января НБУ установил валютный курс на уровне 27,95 грн/$, 31,99 грн/евро, 3,64 грн за 10 российских рублей.
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