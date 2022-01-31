Гривна окрепла по отношению к доллару по курсу НБУ

Об этом сообщает сайт НБУ .



Евро по курсу НБУ стоит 32,03 грн, 10 российских рублей – 3,71 грн.



На наличном рынке по состоянию на 7:50, по данным финансового портала "Минфин" , доллар покупают в среднем по 28,6 грн, продают – по 28,73 грн.



При этом предложения покупки колеблются от 28,5 грн до 28,66 грн, продажи – от 28,65 грн до 28,9 грн.



Накануне, 30 января, официальный валютный курс составил 28,99 грн/$, 32,34 грн/евро, 3,72 грн/10 российских рублей.



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