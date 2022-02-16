Гривна окрепла по отношению к доллару и евро по курсу НБУ

Об этом сообщает сайт НБУ .



Евро по курсу НБУ стоит 32,03 грн, 10 российских рублей – 3,75 грн.



На наличном рынке по состоянию на 7:55, по данным финансового портала "Минфин" , доллар покупают в среднем по 28,18 грн, продают – по 28,3 грн.



При этом предложения покупки колеблются от 28,05 грн до 28,25 грн, продажи – от 28,25 грн до 28,4 грн.



Напомним, на вторник, 15 февраля , официальный валютный курс был установлен на уровне 28,54 грн/$, 32,33 грн/евро, 3,74 грн за 10 российских рублей.



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