Гривна окрепла по отношению к доллару и евро по курсу НБУ
На среду, 16 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к доллару на уровне 28,24 грн/$
Об этом сообщает сайт НБУ .
Евро по курсу НБУ стоит 32,03 грн, 10 российских рублей – 3,75 грн.
На наличном рынке по состоянию на 7:55, по данным финансового портала "Минфин" , доллар покупают в среднем по 28,18 грн, продают – по 28,3 грн.
При этом предложения покупки колеблются от 28,05 грн до 28,25 грн, продажи – от 28,25 грн до 28,4 грн.
Напомним, на вторник, 15 февраля , официальный валютный курс был установлен на уровне 28,54 грн/$, 32,33 грн/евро, 3,74 грн за 10 российских рублей.
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