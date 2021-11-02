Гривна будет укрепляться в ноябре, — президент Ассоциации украинских банкиров
В ноябре гривна может укрепиться до показателя 26,1 грн/$, а перед Новым годом потеряет в цене
Такой прогноз озвучил Андрей Дубас, президент Ассоциации украинских банкиров, в эфире программы "Еспресо кошелек" с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".
"По нашим прогнозам курс доллара может дальше подвинуться вниз, и на середину ноября мы расцениваем, что курс может колебаться в пределах 26, даже 26,1 грн/$. А дальше будет традиционная для Украины предновогодняя девальвация. Поскольку бюджетные расчеты осуществляются перед Новым годом, будет очень много гривны и гривна может ослабиться", — сказал Дубас.
Он объяснил текущее укрепление гривны чрезмерным предложением.
"Экспортеры, получающие выручку в иностранной валюте, в течение всего лета, когда курс доллара держался на уровне 27 грн/$, не выходили на рынок и не продавали валюту", - рассказал эксперт.
По его словам, экспортеры именно в сентябре начали продавать валюту, что и повлекло за собой укрепление гривны.
- Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 1 ноября 2021 на отметке 26,28 грн/$.
- По данным НБУ курс доллара последовательно снижается с 27 октября.
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