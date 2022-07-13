Украине необходимо $9 млрд ежемесячно, чтобы покрыть дефицит бюджета, – советник Зеленского
Григорий Козловский: С нетерпением ожидаю старт чемпионата Украинской Премьер-лиги
Почетный президент футбольного клуба "Рух" (Львов) Григорий Козловский поделился своими мыслями по поводу старта нового сезона
– С большой радостью прочел информацию от министра спорта Вадима Гутцайта о том, что старт нового чемпионата запланирован на 23 августа. Во-первых, мы уже имеем конкретику. Во-вторых, эта дата очень символичная, ведь украинский футбол вернется на стадионы в день рождения украинского флага и накануне Дня Независимости. Таким образом, наше футбольное сообщество и вся страна демонстрирует всем нашу устойчивость и непоколебимость. Несмотря на все попытки России уничтожить нас Украина была, есть и будет. И все это благодаря героизму наших воинов, их подвигам. Низкий поклон каждому, потому что благодаря им мы продолжаем строить планы на будущее, в том числе восстанавливать спортивную жизнь в Украине.
Да, это будет нелегкий сезон, но в то же время и особенный. Наши футболисты будут играть в Украине, и это единственное правильное решение. Таким образом, клубы продемонстрируют единство с украинским народом. К сожалению, на стадионах не будет болельщиков, тем не менее, нужно сделать все возможное, чтобы украинцы имели возможность смотреть матчи по телевидению или интернету. Впереди у нас много приятных хлопот. С нетерпением ожидаю старт чемпионата Украинской Премьер-лиги.
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