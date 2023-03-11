Григорий Козловский и ФК "Рух" отправили на передовую для ВСУ восемь "Посейдонов"

Григорий Козловский, известный львовский меценат и бизнесмен, неоднократно со своей семьей и футболистами помогавший ВСУ и вынужденным переселенцам, в этой связи заявил: "На этом мы точку не ставим! Должны всеми силами помочь нашим защитникам на передовой, вместе с ними и благодаря им ковать нашу победу над ненавистными орками! Победа будет за нами!".

По словам гендиректора ФК "РУХ" Игоря Дедышина, команда и ее основатель Григорий Козловский будут идти до конца, чтобы совместно с ВСУ праздновать победу.

Как известно, дальность действия "Посейдонов" — 150 км, а высота полета — 4 000 м.

Военные эксперты называют "Посейдоны" одними из самых высокотехничных и высокотехнологичных беспилотников в своем классе. Они не оставляют теплового следа, поэтому невидимы для радаров и тепловизоров, а также хорошо защищены от экстремальных условий и помех. Оказавшись под влиянием средств радиоэлектронной борьбы россиян, "Посейдоны" продолжают лететь в заданном направлении и передавать видеосигнал, в то время как более простые беспилотники "глушатся".

"Посейдон" — очень интересный комплекс. Мы ожидаем от него большой производительности и повышения эффективности на совершенно иной уровень. У него есть невероятно шикарная камера, и вообще, многие аспекты его эксплуатации во время обучения проявили его с наилучшей стороны. Ожидается, что он сможет принести много материалов на тубе, которые будут согревать душу. Будем наблюдать и надеяться, что русня наконец сгорит уже дотла. У "Посейдона" есть очень мощная радиосвязь, то есть мы можем летать с ним на очень дальние расстояния, и это большой плюс, ведь раньше не хватало аппаратов с такой дальностью работы. Поэтому я думаю, что это будет весомый фактор для того, чтобы мы могли максимально эффективно наносить поражение врагу на расстоянии, не только корректируя, но и делая дополнительную разведку интересных целей в тылу противника. Это тоже важно", — так прокомментировал помощь своей бригаде военный с позывным "Дуза".

По словам "Дузы", эти пташки будут находиться на передовой в ближайшем светлом будущем.

"О конкретной дате не будем рассказывать, но это произойдет очень быстро. Верим в то, что Победа за нами! Считаю, что все неравнодушные украинцы вносят большой вклад в развитие Вооруженных Сил Украины, помощь им. Это очень важно и вдохновляет нас. То, что сейчас мы все объединились, — весомый момент для общей Победы. Каждый, кто чувствует, что он хоть как-то может помочь ВСУ, — уже герой. Победа за нами однозначно, остальное нас не интересует", — добавил воин.

Напомним, 45-я отдельная артиллерийская бригада — это подразделение ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск ВСУ. Ее создали в 2016 году в составе Корпуса резерва на базе Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Со дня создания бригада дислоцировалась в Яворивском районе Львовской области. С начала полномасштабного вторжения бригада героически обороняла Киев, Запорожскую, Днепропетровскую и Харьковскую области, нанося врагу потери в Донецкой, Луганской и Херсонской областях. Подразделения "45-ки" принимали участие в Харьковской наступательной операции и операции по освобождению Херсона и Николаева. За проявленный героизм и мужество военных бригады наградили государственными и ведомственными наградами. 6 декабря командир 45-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ получил Боевое знамя из рук президента Украины.

Григорий Козловский с командой с самого начала полномасштабной войны постоянно помогают военным. Раньше наши защитники получали грузовики, дроны, рации, кунги, генераторы, шины и многое другое.