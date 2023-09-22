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Грибная юшка по-гуцульски. Пошаговый рецепт приготовления
Подготовили для вас вкусный рецепт украинской кухни - карпатскую грибную юшку, или же грибную юшку по-гуцульски
Вкусная грибная юшка
Ингредиенты для грибной юшки:
- грибы белые – пол килограмма, если свежие и 150 г, если сушеные
- одна морковь
- лист лавровый – три штуки
- перец черный молотый (по вкусу)
- три луковицы
- масло сливочное – 100 г
- сметана – 200 г
- мука – три столовых ложки
- вода – три или четыре литра
Пошаговый рецепт приготовления грибной юшки:
- моем свежие грибы
- очистим
- мелко нарезаем
- заливаем водой
- солим
- варим один час
- если грибы сушеные, тогда перед варкой держим их в воде пятнадцать минут
- трем морковь на мелкой терке
- отправляем ее в бульон
- как только морковь сварится – добавляем лавровый лист и черный перец.
- лук нарезаем кубиками
- отправляем на сковороду со сливочным маслом (40 г)
- посыпаем молотым перцем
- ставим на огонь
- пассеруем до золотистого цвета
- перекладываем готовый лук в отдельный сосуд
- выкладываем в сковороду 70 г сливочного масла
- растапливаем
- всыпаем муку
- помешивая, пассируем на маленьком огне
- добавляем сметану
- перемешиваем
- держим минутку на огне
Фото: tourinform
- в полученную смесь постепенно по одному половнику вливаем грибной бульон, перемешивая венчиком до сметанно-мучного соуса.
- соединяем бульон с соусом и луком
- ставим на огонь
- ждем закипание
- блюдо подаем к столу горячим.
Приятного аппетита!
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