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Грибная юшка по-гуцульски. Пошаговый рецепт приготовления

22 сентября, 2023 пятница
18:30

Подготовили для вас вкусный рецепт украинской кухни - карпатскую грибную юшку, или же грибную юшку по-гуцульски

Вкусная грибная юшка

Ингредиенты для грибной юшки:

  • грибы белые – пол килограмма, если свежие и 150 г, если сушеные
  • одна морковь
  • лист лавровый – три штуки
  • перец черный молотый (по вкусу)
  • три луковицы
  • масло сливочное – 100 г
  • сметана – 200 г
  • мука – три столовых ложки
  • вода – три или четыре литра

Пошаговый рецепт приготовления грибной юшки:

  • моем свежие грибы
  • очистим
  • мелко нарезаем
  • заливаем водой
  • солим
  • варим один час
  • если грибы сушеные, тогда перед варкой держим их в воде пятнадцать минут
  • трем морковь на мелкой терке
  • отправляем ее в бульон
  • как только морковь сварится – добавляем лавровый лист и черный перец.
  • лук нарезаем кубиками
  • отправляем на сковороду со сливочным маслом (40 г)
  • посыпаем молотым перцем
  • ставим на огонь
  • пассеруем до золотистого цвета
  • перекладываем готовый лук в отдельный сосуд
  • выкладываем в сковороду 70 г сливочного масла
  • растапливаем
  • всыпаем муку
  • помешивая, пассируем на маленьком огне
  • добавляем сметану
  • перемешиваем
  • держим минутку на огне

грибна юшка

Фото: tourinform

  • в полученную смесь постепенно по одному половнику вливаем грибной бульон, перемешивая венчиком до сметанно-мучного соуса.
  • соединяем бульон с соусом и луком
  • ставим на огонь
  • ждем закипание
  • блюдо подаем к столу горячим.

Приятного аппетита!

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