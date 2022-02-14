Греция заявила об убийстве в Донецкой области двух этнических греков украинскими военными, - Европейская правда
МИД Греции сообщил о необходимости защиты греческой общины в Украине из-за убийства двух греков и ранения еще двоих в Гранитном Донецкой области
Об этом заявил МИД Греции, передает Европейская правда.
"Выражаем глубочайшее сожаление в связи с внезапной смертью двух экс-патриантов и серьезных ранений еще двоих в селе Гранитное, расположенном вблизи линии столкновения на востоке Украины. Также выражаем искренние соболезнования семьям погибших, а также желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении.
Как отмечает издание, глава греческого МИД Никос Дендиас намерен провести по телефону переговоры с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой, "чтобы вновь подчеркнуть необходимость защиты греческой общины в Украине".
В Нацполиции Донбасса сообщили, что происшествие произошло около 00:45 13 февраля в кафе села Гранитного Волновахского района. В результате конфликта между посетителями неизвестные стали стрелять.
По вызову приехали бойцы спецподразделения КОРД, следственно-оперативная группа полиции Волновахи и "скорая". По предварительной информации, один человек погиб на месте, еще один – в больнице, а двое раненых госпитализировали.
В настоящее время проводят первоочередные следственные действия. По этому факту начато уголовное производство ст. 115 ч.2 п.1,7 (умышленное убийство двух или более лиц по хулиганским мотивам), 15 ч. 3 ст. 115 ч.2 п.1,7 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины и ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса.
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