Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Криминал Греция заявила об убийстве в Донецкой области двух этнических греков украинскими военными, - Европейская правда

Греция заявила об убийстве в Донецкой области двух этнических греков украинскими военными, - Европейская правда

14 февраля, 2022 понедельник
14:36
Криминал

МИД Греции сообщил о необходимости защиты греческой общины в Украине из-за убийства двух греков и ранения еще двоих в Гранитном Донецкой области

Об этом заявил МИД Греции, передает Европейская правда. 

"Выражаем глубочайшее сожаление в связи с внезапной смертью двух экс-патриантов и серьезных ранений еще двоих в селе Гранитное, расположенном вблизи линии столкновения на востоке Украины. Также выражаем искренние соболезнования семьям погибших, а также желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении.

Как отмечает издание, глава греческого МИД Никос Дендиас намерен провести по телефону переговоры с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой, "чтобы вновь подчеркнуть необходимость защиты греческой общины в Украине".

В Нацполиции Донбасса сообщили, что происшествие произошло около 00:45 13 февраля в кафе села Гранитного Волновахского района. В результате конфликта между посетителями неизвестные стали стрелять.

По вызову приехали бойцы спецподразделения КОРД, следственно-оперативная группа полиции Волновахи и "скорая". По предварительной информации, один человек погиб на месте, еще один – в больнице, а двое раненых госпитализировали.

В настоящее время проводят первоочередные следственные действия. По этому факту начато уголовное производство ст. 115 ч.2 п.1,7 (умышленное убийство двух или более лиц по хулиганским мотивам), 15 ч. 3 ст. 115 ч.2 п.1,7 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины и ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
убийство
Донетчина
Нацполиция
Читайте также:
13 февраля, 2022 воскресенье
Путин недоволен последним разговором с Байденом
13 февраля, 2022 воскресенье
"Требуем дисквалифицировать!" Как соцсети отреагировали на то, что Украину на "Евровидении-2022" будет представлять Алина Паш
Олексій Данілов
11 февраля, 2022 пятница
Подрыв Крымского моста, Чернобыльской АЭС, вхождение подразделений – рассматриваем любые вопросы, - Данилов
Киев
+4°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 28.23
    Покупка 28.23
    Продажа 28.89
  • EUR
    Покупка 31.99
    Продажа 32.82
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
14 февраля
15:42
США предоставят Украине макрофинансовую помощь: Кулеба и Блинкен провели переговоры
15:39
В Киеве из-за COVID-19 на "дистанционке" находятся 19 школ и более 4 тыс. классов
15:36
Глава движения #SaveФОП анонсировал акцию протеста возле Верховной Рады 17 февраля
15:33
Руслан Стефанчук
Изменения в Конституции по членству Украины в НАТО сейчас не обсуждаются, - Стефанчук
15:33
Планы РФ по новому вторжению достаточно очевидны, но еще есть время, чтобы отступить, - Джонсон
15:32
Включат сирены: в Николаеве 16 февраля будут проверять систему оповещения
15:28
Турецкие астрономы обнаружили две новые планеты в звездной системе Kepler-451
15:28
Маленький Владиславчик слабеет на глазах. Ребенка спасет только один укол, стоимость которого более 2 миллионов долларов
15:24
Правительство Германии назвал Нормандский формат "очень живым"
15:02
POS-терминал
"Банковская система стабильна": Украинская ассоциация платежных систем выразила поддержку НБУ на фоне угрозы от РФ
14:57
Алексей Резников
Резников созвонился с министром обороны Беларуси: договорились об обмене визитами атташе на военных учениях "Метель" и "Союзная решимость"
14:56
Латвийская авиакомпания airbaltic организует дополнительные рейсы из Киева в Ригу из-за роста спроса
14:56
Во Франции в результате взрыва в магазине погибли семь человек
14:43
Денис Монастирский
"Если какой-то Гиркин попытается захватить админздания, будет расстрелян нашим спецназом": Монастырский обратился к украинцам по поводу угрозы от РФ
14:33
"Обращаюсь к правоохранителям": Стерненко заявил, что Alina Pash могла подделать справку от ГПСУ о посещении оккупированного Крыма
14:22
"Днепр-1" объявил о трансфере бразильского футболиста за 1,5 млн евро
14:13
Польша подтвердила дату встречи ОБСЕ по агрессии РФ против Украины
14:06
На Днепропетровщине грузовик Ford столкнулся с легковушкой, три человека пострадали и один погиб
14:02
С 14 февраля украинцы в возрасте от 60 лет могут оплатить коммунальные услуги деньгами по "поддержке"
13:58
путин шойгу автомат
Бомбы на Украину могут упасть через несколько минут после приказа Путина, - замминистра обороны Британии
13:50
"Динамо" узнало соперника в юношеской Лиге УЕФА
13:44
G7
Министры G7 предупредили об экономических санкциях против РФ в случае нового вторжения в Украину
13:41
Греция сокращает консульство в Киеве и усиливает штат в Мариуполе
13:40
Киев карантин
Киев перешел в "желтую" зону карантина
13:38
Виталий Кличко
В каждом районе Киева создали комиссии по эвакуации населения, - Кличко
13:37
Эстония не будет эвакуировать свое посольство в Киеве и не будет отзывать инструкторов
13:20
В Киеве сообщили о заминировании отделений "Укргазбанка"
13:18
Дмитрий Песков
Песков: отказ Украины от вступления в НАТО был бы шагом к ответу на беспокойство РФ
13:07
Олимпиада-2022: Все медалисты 10-го дня Игр в Пекине. ФОТО
13:01
самолет
Крупнейшая авиакомпания Норвегии прекратила полеты над Украиной из-за угрозы вторжения РФ
13:01
тероборона Киев
"Единое окно", горячая линия и рекрутинговый центр: Кличко об организации подготовки терробороны в Киеве
12:52
Свитолина осталась у топ-15 лучших теннисисток мира
12:48
Андрей Мельник
Посол в Германии призвал Берлин предоставить Украине тысячи противотанковых ракет
12:47
Студенты под ОП требуют отставки главы МОН Шкарлета и ректора НАУ Луцкого
12:42
Олег Николенко
Членство в НАТО было бы лучшей гарантией безопасности для Украины, - МИД
12:35
ОБСЕ
Угроза от РФ: встреча ОБСЕ по запросу Украины предположительно пройдет 15 февраля
12:27
Российский боксер бросил вызов лучшему боксеру мира
12:21
PR
Надо больше: как решить проблему SEO-шника
12:21
Руслан Стефанчук
Рада инициирует обращение к международному сообществу в связи с военной эскалацией РФ в отношении Украины
12:17
Вадим Пристайко
Пристайко заявил, что об отказе от курса в НАТО речь не идет, но сказал о готовности Украины к уступкам во избежание масштабной войны
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV