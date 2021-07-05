Греция заявила о признании украинских Covid-сертификатов

Об этом заявил министр иностранных дел страны Никос Дендиас во время брифинга с украинским коллегой Дмитрием Кулебой 5 июля в Киеве.

"Я хотел бы поблагодарить за вклад украинцев в развитие греческой экономики. Поскольку около 30 тысяч украинцев работают в греческом морском флоте. И, конечно, много украинцев посещают Грецию как туристы. Я надеюсь, что так будет и в этом году, поскольку мы признаем COVID-сертификаты. Поэтому по-прежнему украинцы смогут посещать Грецию", - сказал он.

Напомним, что в приложении "Дия" появились первые сертификаты о вакцинации от коронавируса.

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