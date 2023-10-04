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Греция заявила о готовности предоставить свои порты для экспорта украинского зерна

4 октября, 2023 среда
16:22
Экономика

Греция предлагает свои северные порты Салоники и Александруполис в качестве альтернативного маршрута для экспорта украинской пшеницы и других зерновых

Об этом заявил министр иностранных дел Греции Георгиос Герапетритис, передает Ekathimerini .

Чиновник подчеркнул, что Греция готова внести свой вклад в решение проблемы с экспортом зерна, и акцентировал внимание на "огромных последствиях" срыва соглашения с Россией, особенно для стран Глобального Юга. Страна уже обсуждала этот вопрос с партнерами по ЕС.

Продукцию предлагается транспортировать по железной дороге через Румынию и Болгарию в Салоники и Александруполис.

Отмечается, что хотя оба греческих порта могут принимать суда, необходимые для транспортировки зерна, но пропускная способность железнодорожной сети на севере Греции ограничена. Однако именно это могло бы стать стимулом для ускорения модернизации железных дорог, например линии от Александруполиса до Ормения, последней станции перед Болгарией, расположенной очень близко к турецкой границе.

Что известно о работе "зернового коридора"

17 июля Россия объявила о прекращении действия зернового соглашения. В ответ на это Владимир Зеленский заявил , что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже несмотря на выход РФ из соглашения.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 4 августа заявил , что Украина будет отправлять корабли с собственным зерном туда, куда считает необходимым, и ни у кого не будет спрашивать разрешения на это.

10 августа Военно-морские силы Вооруженных Сил сообщили о временном гуманитарном коридоре для торговых судов, идущих в и из портов Украины. Впоследствии в Украине открыли регистрацию торговых судов и их владельцев, готовых проходить временными маршрутами в украинские порты в Черном море.

28 сентября стало известно, что Украина планирует открыть новый ж/д коридор для экспорта зерна.

Новости
Украина
зерно
экспорт зерна
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