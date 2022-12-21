Греция закрыла свое воздушное пространство для самолетов из Беларуси, - СМИ
Греция решила закрыть свое воздушное пространство для самолетов из Беларуси. Также Афины запретили рейсы в эту страну
Об этом сообщает Pentapostagma со ссылкой на официальную директиву.
"В соответствии с решением совета, самолетам, эксплуатируемым авиаперевозчиками Беларуси, запрещается посадка, взлет с территории Греции или пролет над ее территорией", - говорится в документе.
Кроме того, директива запрещает греческим авиаперевозчикам выполнять полеты в Минск и залетать в воздушное пространство Беларуси.
Отмечается, что соответствующее решение связано с ростом опасений по поводу возможного прямого участия Беларуси в войне России против Украины. Таким образом, сегодня власти страны утвердили соответствующую директиву о введении ряда ограничений.
- 10 сентября молдавский авиарегулятор запретил Air Moldova возобновление рейсов в Москву . Орган гражданской авиации также отметил, что перелеты в Россию могут быть опасными, и выпустил директиву, запрещающую молдавским авиакомпаниям осуществлять авиарейсы на территории России.
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