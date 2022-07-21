Греция выступила против предложения ЕС по сокращению потребления газа
Европейская комиссия попросила страны-члены сократить потребление газа в течение следующих месяцев на 15% во избежание серьезных сбоев в промышленности следующей зимой. Греческое правительство выступило против предложения Евросоюза
Об этом сообщает Ekathimerini.
"Правительство в принципе не соглашается с предложением Еврокомиссии по сокращению потребления природного газа на 15%", — заявил спикер правительства страны Яннис Эконом во время брифинга.
Ранее, выступая на телеканале Skai, греческий министр энергетики Костас Скрекас заявил, что 70% импортируемого Грецией природного газа используется для производства электроэнергии, а это означает, что любые сокращения ударят по работе домохозяйств и предприятий.
Скрекас также отметил, что Греция уже выразила свое несогласие с предложением и "приняла все необходимые меры" для обеспечения поставок природного газа.
- Напомним, с предложением ЕС сократить потребление газа не согласны также Испания и Португалия.
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