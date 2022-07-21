Об этом сообщает Ekathimerini.

"Правительство в принципе не соглашается с предложением Еврокомиссии по сокращению потребления природного газа на 15%", — заявил спикер правительства страны Яннис Эконом во время брифинга.

Ранее, выступая на телеканале Skai, греческий министр энергетики Костас Скрекас заявил, что 70% импортируемого Грецией природного газа используется для производства электроэнергии, а это означает, что любые сокращения ударят по работе домохозяйств и предприятий.

Скрекас также отметил, что Греция уже выразила свое несогласие с предложением и "приняла все необходимые меры" для обеспечения поставок природного газа.

Напомним, с предложением ЕС сократить потребление газа не согласны также Испания и Португалия.

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