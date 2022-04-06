Греция выдворяет 12 российских дипломатов
Министерство иностранных дел Греции объявило 12 сотрудников дипломатических и консульских представительств РФ персонами нон грата
Об этом сообщает Министерство иностранных дел Греции.
Генеральный секретарь министерства уже проинформировал посла России об этом решении.
Отмечается, что это решение принято в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года и Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года.
- Отметим, в последние дни ряд европейских стран значительно сократили российские дипломатические представительства. В частности, Португалия и Румыния были изгнаны по 10 представителям консульств России. В ближайшие дни Испанию покинут не менее 27 российских дипломатов и сотрудников
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