Греция вместе с Венгрией блокируют санкции ЕС против РФ, - Politico
Греция присоединилась к блокированию санкций ЕС против России. Вместе с Венгрией страна требует убрать их компании из списка спонсоров войны, составленного Украиной
Об этом сообщает Politico.
Отмечено, что в настоящее время ЕС обсуждает 11-й пакет санкций против РФ. 10 предыдущих пакетов были направлены на меры против российской экономики – теперь Брюссель хочет сделать невозможным обход своих ограничений.
В частности, новый пакет санкций может быть направлен против других стран, помогающих Москве уклоняться от торгового эмбарго. Однако официальные Будапешт и Афины блокируют решение. Politico отмечает, что Украина составила список частных компаний, считающихся спонсорами войны. В список входит ряд европейских компаний.
Венгрия и Греция используют блокирование как политический рычаг, чтобы исключить свои компании из списка.
Это повлекло за собой напряженность на встрече министров иностранных дел стран ЕС в начале этой недели, где, по словам дипломатов, осведомленных о ходе обмена мнениями, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прямо критиковала Венгрию
Четыре дипломата рассказали Politico, что на встрече послов ЕС 24 мая Греция была в центре внимания. Афины отрицают предположение, что греческие компании обходят санкции.
"Греция повторила, что в случае наличия конкретных доказательств нарушения санкций о них должны сообщить соответствующим государствам-членам на техническом уровне, чтобы это было адекватно расследовано и затем были приняты надлежащие меры", - сказал один из дипломатов ЕС.
Отмечено, что Греция утверждает, что внесение Украиной греческих компаний в список международных спонсоров войны сильно вредит ее экономике. Другой дипломат ЕС сказал, что, хотя они сопереживают позиции Греции, "несмотря на это мы, конечно, хотим следующего пакета санкций".
- Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что из-за включения Украиной венгерского OTP Bank в список спонсоров войны Будапешту будет трудно договориться с Евросоюзом о новых санкциях против РФ.
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