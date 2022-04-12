Греция ускоряет проекты по разведке газа, чтобы избавиться от российской зависимости, - премьер-министр Кириакос Мицотакис
Греция ускоряет проекты по разведке газа совместно с частными инвесторами, чтобы таким образом сократить свою зависимость от российских энергоносителей
Такое заявление сделал премьер-министр Кириакос Мицотакис, сообщает Reuters.
Греция покрывает около 40% своих ежегодных энергетических потребностей благодаря российскому газу. Ранее страна добывала небольшое количество нефти и пыталась изучить свой потенциал в этом направлении.
Но низкие цены на нефть в предыдущие годы, переход на экологически чистую энергию и отсутствие политической воли затормозили планы разведки.
"Ускорение эксплуатации национальных энергетических ресурсов страны позволит нам, если нам повезет и у нас будут пригодные для эксплуатации месторождения природного газа, повысить нашу энергетическую независимость, нашу энергетическую безопасность", – сказал премьер-министр.
Мицотакис, который во вторник встречался с комиссией по углеводородам страны и руководителями энергетической отрасли, добавил, что Греция стремится к 2023 году иметь четкое представление о том, есть ли у нее запасы газа, которые она могла бы использовать, в то время как данные о потенциальных. запасах газа на данный момент внушили правительству оптимизм.
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