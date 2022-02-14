Греция сокращает консульство в Киеве и усиливает штат в Мариуполе

Об этом сообщает "Европейская правда" .



Ведомство провело совещание под руководством министра Никоса Дендиаса с участием министров обороны и образования.



"Министерство иностранных дел категорически не рекомендует ездить в Украину и в то же время рекомендует находящимся в стране гражданам Греции немедленно ее покинуть", - говорится в сообщении.



Еще не выехавшим гражданам Греции министерство также рекомендует немедленно сообщить свои контактные данные в посольство Греции в Киеве.



"Штат посольства Киева сократился до необходимого. В то же время будет усилен штат Генерального консульства в Мариуполе", - заявили в греческом МИД.

Напомним, 14 февраля основной штат сотрудников посольства США в Украине переехал во Львов.

Израиль намерен перенести свое посольство из Киева во Львов в случае нового вторжения РФ в Украину.