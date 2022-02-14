Греция сокращает консульство в Киеве и усиливает штат в Мариуполе
МИД Греции заявил о сокращении своего посольства в Киеве до минимума и усилении персонала генконсульства в Мариуполе
Об этом сообщает "Европейская правда" .
Ведомство провело совещание под руководством министра Никоса Дендиаса с участием министров обороны и образования.
"Министерство иностранных дел категорически не рекомендует ездить в Украину и в то же время рекомендует находящимся в стране гражданам Греции немедленно ее покинуть", - говорится в сообщении.
Еще не выехавшим гражданам Греции министерство также рекомендует немедленно сообщить свои контактные данные в посольство Греции в Киеве.
"Штат посольства Киева сократился до необходимого. В то же время будет усилен штат Генерального консульства в Мариуполе", - заявили в греческом МИД.
- Напомним, 14 февраля основной штат сотрудников посольства США в Украине переехал во Львов.
- Израиль намерен перенести свое посольство из Киева во Львов в случае нового вторжения РФ в Украину.
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