Греция с Германией согласовали передачу Украине 40 советских БМП-1

Об этом сообщило министерство обороны Греции.

"В соответствии с решением премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса и канцлера Германии Олафа Шольца министр национальной обороны Никос Панайотопулос и министр обороны Германии Кристине Ламбрехт с целью поддержки обороны Украины договорились о передаче из Греции в Украину 40 бронированных машин БМП-1, которые заменят боевыми бронированными машинами Marder, которые Германия предоставит Греции", – говорится в сообщении.

Еще накануне министр обороны Германии Кристине Ламбрехт обещала "вскоре" завершить круговой обмен с Грецией, чтобы Украина могла получить советские БМП, одновременно отвергнув прямые поставки Marder в Украину.

31 мая Олаф Шольц анонсировал обмен, в рамках которого Германия передает Греции 50 немецких бронетранспортеров Marder, а Греция быстро поставляет в Украину бронемашины советского производства. Таким образом, на согласование "кругового обмена" ушло почти четыре месяца.

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