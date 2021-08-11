Греция решила передать Украине 100 тыс. доз вакцин AstraZeneca, - Кабмин
Премьер-министр Денис Шмыгаль провел переговоры с главой правительства Греции Кириакосом Мицотакисом
Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.
Мицотакис поблагодарил правительство и президента Владимира Зеленского за направление 100 украинских пожарных на помощь Греции с лесными пожарами. Он подчеркнул, что будет инициировать сотрудничество на уровне спасательных служб стран.
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Шмыгаль пожелал Греции как можно быстрее обуздать стихию, а также поблагодарил греческое правительство за решение о предоставлении Украине 100 тыс. доз вакцин Astra Zeneca.
Главы правительств обсудили расширение сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах.
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"Считаю, что наши страны имеют значительный потенциал для развития торгово-экономического сотрудничества, в частности в сферах сельского хозяйства, IT, туризма, космической отрасли, судостроения. Уверен, что совместными усилиями мы сможем усилить динамику нашей торговли", - отметил украинский премьер .
Шмыгаль отметил, что Украина ценит поддержку Грецией ее суверенитета и территориальной целостности. Он поблагодарил за поддержку Украины.
"Убежден, что Ваш визит в Украину по приглашению президента на саммит инаугурации "Крымской платформы" и на празднование Дня Независимости будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества", - подытожил премьер.
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