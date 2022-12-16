Греция рассматривает возможность передать Украине комплексы ПВО С-300: что известно
Правительство Греции заявило, что передаст Украине комплексы противовоздушной обороны С-300, если на острове Крит будут установлены американские комплексы ПВО и ПРО Patriot
Об этом сообщает ProNews со ссылкой на заявление главы МО Греции страны Никоса Панайотопулоса во время рождественской встречи в министерстве национальной обороны.
"Если США установят на острове систему Patriot, после ее интеграции – связи с национальной системой противовоздушной обороны мы сможем отправить С-300. Этот же процесс касается любой другой системы противовоздушной обороны российского происхождения, которую США, возможно, захотят отправить в Украину", - сказал он.
Панайотопулос подчеркнул, что речь идет не о закупке, а об установке, а значит, система Patriot будет под контролем американцев.
Таким образом, правительство Греции не исключает возможности передачи ВСУ не только С-300, но и комплексов "Тор-М1", а также "Оса". Такая же процедура касается любой другой системы ПВО российского происхождения, добавил министр.
- 13 декабря трое чиновников США сообщили, что администрация Байдена завершает планы по отправке системы противоракетной обороны Patriot в Украину, о чем может быть объявлено уже на этой неделе. В настоящее время ожидается одобрение плана от министра обороны Ллойда Остина, прежде чем он будет отправлен на подпись президенту США Джо Байдену.
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