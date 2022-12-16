Об этом сообщает ProNews со ссылкой на заявление главы МО Греции страны Никоса Панайотопулоса во время рождественской встречи в министерстве национальной обороны.

"Если США установят на острове систему Patriot, после ее интеграции – связи с национальной системой противовоздушной обороны мы сможем отправить С-300. Этот же процесс касается любой другой системы противовоздушной обороны российского происхождения, которую США, возможно, захотят отправить в Украину", - сказал он.

Панайотопулос подчеркнул, что речь идет не о закупке, а об установке, а значит, система Patriot будет под контролем американцев.

Таким образом, правительство Греции не исключает возможности передачи ВСУ не только С-300, но и комплексов "Тор-М1", а также "Оса". Такая же процедура касается любой другой системы ПВО российского происхождения, добавил министр.

13 декабря трое чиновников США сообщили, что администрация Байдена завершает планы по отправке системы противоракетной обороны Patriot в Украину, о чем может быть объявлено уже на этой неделе. В настоящее время ожидается одобрение плана от министра обороны Ллойда Остина, прежде чем он будет отправлен на подпись президенту США Джо Байдену.

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