Греция продлила действие статуса временной защиты для украинцев

Об этом сообщает министерство миграции и убежища Греции.

Решением министра миграции и убежища Греции г-на Димитриоса Кайридеса продлен срок действия временной защиты для перемещенных лиц из Украины до 4 марта 2024 года.

Действие вида на жительство по временной защите продолжается автоматически. Равно как и предоставление временной защиты украинцам, которые будут въезжать в страну впервые.

Отмечается, что те, кто уже получил разрешения на временное проживание, не будут нуждаться в его обновлении, а также иметь доступ к государственной медицине, образованию и право на получение временного жилья в пункте приема в Синтики.

"Мной, как Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека приветствуется решение, касающееся продления временной защиты гражданам Украины, подтверждающего поддержку украинского народа со стороны правительства Греции", - прокомментировал продление срока действия временной защиты омбудсман Дмитрий Лубинец.