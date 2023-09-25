Греция продлила действие статуса временной защиты для украинцев
Правительство Греции сообщило о продолжении действия статуса временной защиты для украинских искателей убежища до 4 марта 2024 года
Об этом сообщает министерство миграции и убежища Греции.
Решением министра миграции и убежища Греции г-на Димитриоса Кайридеса продлен срок действия временной защиты для перемещенных лиц из Украины до 4 марта 2024 года.
Действие вида на жительство по временной защите продолжается автоматически. Равно как и предоставление временной защиты украинцам, которые будут въезжать в страну впервые.
Отмечается, что те, кто уже получил разрешения на временное проживание, не будут нуждаться в его обновлении, а также иметь доступ к государственной медицине, образованию и право на получение временного жилья в пункте приема в Синтики.
"Мной, как Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека приветствуется решение, касающееся продления временной защиты гражданам Украины, подтверждающего поддержку украинского народа со стороны правительства Греции", - прокомментировал продление срока действия временной защиты омбудсман Дмитрий Лубинец.
- 19 сентября Европейская комиссия предложила продлить временную защиту для убежавших от агрессии России против Украины украинцев с 4 марта 2024 года по 3 марта 2025 года.
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