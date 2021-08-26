Греция прекратит бесплатное тестирование на COVID для невакцинированных

Об этом рассказывает Reuters .



Греция заявила, что прекратит бесплатное тестирование для невакцинированных людей, чтобы поощрить их к прививке и предотвратить какой- либо восстановленному вспышки заражения коронавируса в дельта-варианте.



Во вторник органы здравоохранения сообщили о 4 тыс. 608 новых подтвержденных случаев заболевания и 32 смерти, при этом ежедневное количество заражений достигла нового рекорда, который превысил рекордные 4 тыс. 340 случаев в марте этого года.



В стране зарегистрировано 566 тыс. 812 подтвержденных случаев заражения COVID-19 и 13 тыс. 466 смертей с момента первой вспышки COVID-19 в феврале 2020 года.



В Минздраве страны заявили, что лишь 27 случаев заражения во вторник было "импортировано", то есть они были обнаружены после проверок в пунктах пропуска на границе.

Новые меры, которые вступят в силу 13 сентября, не заставляют людей делать вакцинацию, но прекращают бесплатное тестирование и обязывают невакцинированных людей проходить тестирование один или два раза в неделю, в зависимости от их профессии.



Расходы на экспресс-тестирования, установленные на уровне 10 евро, является значительной частью денег для людей, пострадавших от кризиса в Греции, где средняя зарплата составляет 1161 евро в месяц, пишет издание.



Власти заявили, что около 6 млн человек в стране с одиннадцатимиллионная населением уже получили одну-две дозы вакцины от коронавируса, но для формирования надлежащего иммунитета среди населения нужно еще миллион.



"В отличие от осени прошлого года, этой осенью каждый может быть вакцинирован", - сказал министр здравоохранения Василис Кикилиас.



По его словам, бесплатное тестирование для привитых людей будет продолжаться.



"Эти меры не являются карательными. Они является нашей обязанностью перед всеми, кто тщательно прошел 18 месяцев пандемии, теми, кто потерял магазины, работу, пришлось работать дома, чтобы защитить себя", - подчеркнул министр.



Около 53% греческого населения полностью вакцинированы. Власти надеются увеличить этот показатель до 70% к осени.



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