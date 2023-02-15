Греция предоставила Украине 20 БМП-1 и боеприпасы, - греческое минобороны

Об этом заявил на встрече "Рамштайн" министр обороны Греции Николаос Панагиотопоулос, передает греческое минобороны.

"Господин Панагиотопулос упомянул о гуманитарной и оборонной помощи, которую Греция предоставила Украине, в частности боеприпасы и недавно 20 боевых бронированных машин БМП-1, и подчеркнул, что Греция и в дальнейшем будет поддерживать праведную борьбу украинского народа за суверенитет и территориальную целостность страны", - говорится в сообщении.

Во время выступления Панагиотопоулос подчеркнул, что вторжение России в Украину является грубым нарушением международного права, которое подрывает мир, безопасность и стабильность в Европе, и упомянул о масштабных разрушениях и страданиях людей в результате войны.

Ранее греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис заявил, что его страна не будет поставлять Украине танки Leopard 2, объяснив это тем, что они "совершенно необходимы для собственной оборонной стратегии" Греции.