Греция предоставила Украине 20 БМП-1 и боеприпасы, - греческое минобороны
Греция выделила Украине пакет помощи, в который вошли 20 бронемашин БМП-1 и боеприпасы
Об этом заявил на встрече "Рамштайн" министр обороны Греции Николаос Панагиотопоулос, передает греческое минобороны.
"Господин Панагиотопулос упомянул о гуманитарной и оборонной помощи, которую Греция предоставила Украине, в частности боеприпасы и недавно 20 боевых бронированных машин БМП-1, и подчеркнул, что Греция и в дальнейшем будет поддерживать праведную борьбу украинского народа за суверенитет и территориальную целостность страны", - говорится в сообщении.
Во время выступления Панагиотопоулос подчеркнул, что вторжение России в Украину является грубым нарушением международного права, которое подрывает мир, безопасность и стабильность в Европе, и упомянул о масштабных разрушениях и страданиях людей в результате войны.
Ранее греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис заявил, что его страна не будет поставлять Украине танки Leopard 2, объяснив это тем, что они "совершенно необходимы для собственной оборонной стратегии" Греции.
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