Греция предлагает отстроить разбомбленный роддом в Мариуполе
Греция предложила отстроить разбомбленный россиянами роддом в Мариуполе
Об этом сообщил в своем твиттере премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.
"Греция готова отстроить роддом в Мариуполе - центре греческого меньшинства в Украине, дорогом нашему сердцу городе и символе варварства войны", - пишет он.
- Россияне совершили авианалет на роддом в Мариуполе, по меньшей мере 17 пострадавших.
- Кулеба отреагировал на бомбардировки Мариупольского театра.
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