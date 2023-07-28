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Греция поможет Одессе восстановить разрушенные Россией памятники архитектуры

28 июля, 2023 пятница
21:42
Культура

Генеральный консул Греции в Одессе Димитриос Дохтсис в пятницу, 28 июля, заявил, что страна поможет Одессе восстановить пострадавшие в результате российских атак памятники архитектуры

Об этом сообщает Одесский городской совет в telegram .

"Греция осуждает атаки по находящемуся под защитой ЮНЕСКО историческому центру Одессы. Греция примет участие в восстановлении пострадавших памятников архитектуры. Особенно это касается домов с греческой историей, а именно дома Папудовой и дома Родоканаки", - сказал господин Генеральный Консул.

Мэр Одессы Геннадий Труханов поблагодарил Грецию за поддержку. Он напомнил, что за время полномасштабного вторжения глава греческого МИД Никос Дендиас дважды находился в Одессе и "решительно поддерживал наше вступление в ЮНЕСКО".

Что известно о российских ракетных обстрелах достопримечательностей Одессы

В результате российской атаки ночью 20 июля в Одессе были повреждены здания ряда музеев. Известно о повреждении здания Одесского литературного музея, в Одесском археологическом музее повреждены окна и двери. Кроме того, в результате обстрелов РФ страдает исторический центр Одессы с портовой частью, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

22 июля ЮНЕСКО призвало Россию прекратить нападения на культурные ценности, защищенные широко ратифицированными международными нормативными документами.

В ночь на 23 июля в результате очередной ракетной атаки России в Одессе был разрушен Спасо-Преображенский собор, крупнейший православный храм Одессы и Дом ученых. Кроме значительных повреждений здания пострадали православные святыни: из-под завалов достали Касперовскую икону Божией Матери, которая является покровительницей Одессы.

По словам митрополита Киевского и всей Украины Эпифании, разрушение Спасо-Преображенского собора в Одессе является очередным проявлением сатанинской злобы "русского мира".

В министерстве обороны России заявили , что якобы причиной разрушения одесского Спасо-Преображенского собора в ночь на 23 июля стало падение ракеты украинской системы ПВО. ЦПИ опроверг фейк.

Президент Владимир Зеленский в воскресенье, 23 июля, заявил , что россияне во время ракетной атаки по Одессе повредили консульское здание Греции. Всего три дня назад террористы ударили по консульству Китая.

Ракетный удар России по культурным объектам Одессы осудил ЮНЕСКО. Также там отметили, что в ближайшие дни организация отправит в Одессу миссию для проведения предварительной оценки ущерба.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш также осудил российский ракетный удар по Одессе ночью 23 июля, в результате которого пострадали и частично разрушены культурные и религиозные объекты.

Общество
Одесса
Война с Россией
ракетний удар
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