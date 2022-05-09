Греция помогает России обходить санкции: танкеры с нефтью продолжают заходить в европейские порты, - Die Welt

Об этом сообщает Die Welt .

Да, греческие судовладельцы расширяют бизнес с Россией. Апрельская доля Греции в транспортировке российской нефти выросла в три раза по сравнению с 2021 годом.

По данным страховой компании Lloyd's, в апреле из портов РФ отправились 190 танкеров, из них 76 - под греческим флагом. К примеру, в конце апреля греческий супертанкер Nissos Rhenia загрузил российскую нефть в порту Нидерландов и направился в Сингапур. Возросло также количество отправлений в Индию, Китай и Южную Корею. Таким образом, танкеры с российской нефтью продолжают беспрепятственно заходить в европейские порты, несмотря на санкции ЕС.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Россия ежедневно экспортирует 7 млн баррелей нефти и нефтепродуктов.

Шестым пакетом санкций Евросоюза предусмотрено эмбарго на российскую нефть.

2 мая сообщалось, что Австрия, Венгрия и Словакия отозвали свое право вето на нефтяное эмбарго против РФ. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не может отказаться от российских нефти и газа и будет голосовать против введения эмбарго.

Впоследствии Еврокомиссия единогласно утвердила предложения по шестому пакету санкций против России.

По данным Bloomnerg, ЕС планирует пересмотреть условия введения эмбарго на российскую нефть и разрешить закупки Венгрии и Словакии до конца 2024 года, а Чехии – до июня 2024 года.

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