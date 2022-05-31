Об этом сообщает "Немецкая волна".

Германия передаст Греции свои боевые машины пехоты, а Афины отправят в Украину технику советского производства. По словам Шольца, он заключил соответствующее соглашение с премьер-министром Греции. О каких немецких БМП идет речь и сколько единиц техники Греция передаст Украине, канцлер не уточнил.

"Министерства обороны проработают детали и быстро реализуют это соглашение", - сказал Шольц журналистам после двухдневного саммита ЕС в Брюсселе.

Также канцлер анонсировал подобные договоренности с Польшей и Чехией.

Отметим, что Германия и лично канцлер Шольц подвергаются сокрушительной критике из-за чрезмерно осторожных поставок тяжелого вооружения Украины. Однако сам канцлер отмечает, что Германия претерпела серьезные изменения в своей оборонной политике и не может позволить Путину выиграть войну с Украиной.

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