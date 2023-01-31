Греция отказалась передать Украине танки Leopard
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что его страна не будет поставлять Украине танки Leopard, потому что они якобы нужны ей самой
Об этом пишет Bild .
Отказ поставлять танки Киеву Мицотакис объяснил напряженными отношениями с Турцией, которые сейчас еще более обострились из-за давнего спора о принадлежности территорий в Эгейском море.
"Мы не можем передать танки Leopard 2 по той простой причине, что они абсолютно необходимы для нашей собственной оборонной стратегии", – сказал Мицотакис во время своего рабочего визита в Японию.
В то же время СМИ отмечает, что Греция имеет достаточно мощный арсенал танков Leopard, а именно около 350 Leopard 2 и 500 единиц Leopard 1.
- 26 января министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила о готовности поставить в Украину танки , но указала на необходимость их переоборудования. По данным СМИ, на базе в Сарагосе находятся 53 танка.
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