Греция отказалась передать Украине танки Leopard

Об этом пишет Bild .

Отказ поставлять танки Киеву Мицотакис объяснил напряженными отношениями с Турцией, которые сейчас еще более обострились из-за давнего спора о принадлежности территорий в Эгейском море.

"Мы не можем передать танки Leopard 2 по той простой причине, что они абсолютно необходимы для нашей собственной оборонной стратегии", – сказал Мицотакис во время своего рабочего визита в Японию.

В то же время СМИ отмечает, что Греция имеет достаточно мощный арсенал танков Leopard, а именно около 350 Leopard 2 и 500 единиц Leopard 1.

26 января министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила о готовности поставить в Украину танки , но указала на необходимость их переоборудования. По данным СМИ, на базе в Сарагосе находятся 53 танка.

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