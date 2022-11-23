Об этом сообщает Ekathimerini.

Отмечается, что соответствующее решение в Греции планируют принять из-за войны в Украине. Страна планирует отказаться от оружия российского производства, потому что "разрыв между Москвой и НАТО не способствует созданию условий для его удержания".

Известно, что за предложением замены всех российских систем на вооружении ВС Греции на системы натовского производства в Афины обратился Вашингтон. Предложение США откроет двери для прямой связи между военными двух стран и предусматривает финансирование средствами ресурсов, которые доступны для Пентагона США, таких как FMF (Foreign Military Funding - иностранное военное финансирование).

Замена касается, в частности, зенитных систем С-300 и ракеты Тор-М1. Такие системы, как более старые зенитные комплексы "Оса-К", уже устарели, в то время как программа циклического обмена 40 боевых бронированных машин БМП-1 на немецкие машины Marder может быть расширена еще больше.

16 сентября Греция и Германия согласовали схему "кругового обмена" и передачу Украине 40 советских БМП-1. Министр обороны США Ллойд Остин высоко оценил позицию Греции и то, что она пошла на обмен БМП-1, продолжая при этом предоставлять 155-мм ракеты для украинской артиллерии.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb