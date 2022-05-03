Греция начала строительство терминала сжиженного газа, чтобы снизить зависимость от РФ

Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотаки во время открытия строительства, передает Укринформ со ссылкой на Ekathimerini.

Также присутствовали президент Европейского совета Шарль Мишель, президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Болгарии Кирилл Петков и премьер Северной Македонии Димитар Ковачевский.

По словам Мицотакиса, проект в Александруполисе – это "новые энергетические ворота" Европы.



Запуск терминала намечен на конец 2023 года.

Ожидается, что он укрепит энергетическую безопасность Греции, а также обеспечит альтернативный маршрут поставки природного газа и снизит зависимость от российского топлива.

"Недавний газовый шантаж Москвы делает сотрудничество не только необходимым, но и неотложным", - отметил Мицотакис.