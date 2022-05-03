Греция начала строительство терминала сжиженного газа, чтобы снизить зависимость от РФ
В греческом Александруполисе началось строительство плавучего терминала сжиженного природного газа (СПГ), который должен помочь странам Европы стать менее зависимыми от российского голубого топлива
Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотаки во время открытия строительства, передает Укринформ со ссылкой на Ekathimerini.
Также присутствовали президент Европейского совета Шарль Мишель, президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Болгарии Кирилл Петков и премьер Северной Македонии Димитар Ковачевский.
По словам Мицотакиса, проект в Александруполисе – это "новые энергетические ворота" Европы.
Запуск терминала намечен на конец 2023 года.
Ожидается, что он укрепит энергетическую безопасность Греции, а также обеспечит альтернативный маршрут поставки природного газа и снизит зависимость от российского топлива.
"Недавний газовый шантаж Москвы делает сотрудничество не только необходимым, но и неотложным", - отметил Мицотакис.
- 23 марта Владимир Путин дал поручение перевести оплату за поставленный в Европу газ в рубле.
- 27 марта министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что страны G7 не будут платить за российский газ рублями. В Кремле продолжили настаивать, чтобы европейские потребители платили за российский газ рублями.
- Газпром официально сообщил о прекращении газоснабжения в Польшу. А позже Россия объявила, что прекращает поставки газа и в Болгарию.
- В ответ Болгария пригрозила прекратить транзит российского газа в Сербию и Венгрию.
- Министр по вопросам европейских дел Финляндии Тутти Туппурайнен заявила, что страна не будет платить рублями за российский газ.
- Датская компания Ørsted отказалась платить за поставки российского газа в рублях.
- Чехия не согласилась оплачивать российский газ в рублях.
- Итальянская нефтегазовая группа Eni опровергла слухи о намерениях оплачивать газ в рублях .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.16
Покупка 31.16Продажа 32.02
-
EUR
Покупка 32.73Продажа 33.71
- Актуальное
- Важное