Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с главой МИД Греции Никосом Дендиасом, которую транслировал МИД Украины в facebook .

"Особенно ценим вооружение, которое Греция передает Украине, чтобы мы могли защищать нашу землю. Очень важно, что уже началась долгожданная отгрузка из Греции бронированных машин пехоты БМП-1 для Украины. Уже скоро они прибудут в нашу армию и мгновенно усилят боеспособность и обороноспособность нашей страны", - сказал Кулеба.

Он добавил, что Греция также рассматривает запрос Украины на поставку средств противовоздушной обороны.

16 сентября Греция и Германия согласовали схему "кругового обмена" и передачу Украине 40 советских БМП-1.

19 октября министр иностранных дел Греции Никос Дендиас прибыл с визитом в Киев .

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