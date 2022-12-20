Греция и Турция провели тайные переговоры при посредничестве Германии

Об этом сообщает DW.

Издание отмечает, что информацию в понедельник подтвердил представитель федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт.

"Я могу подтвердить, что такая встреча состоялась, но содержание подобных переговоров конфиденциально и в этом есть смысл. Премьер-министр Греции и президент Турции очень положительно ответили на запрос Германии относительно целесообразности проведения такой встречи. Поэтому она состоялась и ожидаются другие подобные. контакты", - сказал он.

Он также отметил, что пока речь не идет о постоянном посредничестве между странами, но дальнейшие контакты между ними ожидаются.

Напомним, 12 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил , что новые баллистические ракеты Tayfun могут достичь столицы Греции.

16 декабря правительство Греции заявило , что передаст Украине комплексы противовоздушной обороны С-300, если на острове Крит будут установлены американские комплексы ПВО и ПРО Patriot.

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