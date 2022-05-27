Греция и Кипр против ускоренного вступления Украины в ЕС, но при предоставлении статуса кандидата в случае согласия Еврокомиссии, - Euractiv

Об этом сообщили в Euractiv.

Власти Греции настаивают на том, что крайне важно соблюдать все процедуры, предусмотренные статьей 49 Договора о ЕС.

Кроме того, отмечается, что Афины придают особое значение процессу присоединения Западных Балкан, который должен быть продолжен и ускорен.

По словам представителей Греции, европейская перспектива региона – непосредственный приоритет.

Журналисты поинтересовались, согласится ли Греция предоставить Украине статус кандидата в июне. Отмечается, что Афины хотят сначала увидеть предложение Еврокомиссии.

Относительно Республики Кипр источники в правительстве сообщили, что сначала следует посмотреть, в каком направлении будет развиваться мнение Европейской комиссии. Если она будет положительной, Кипр согласится на предложение в пользу предоставления Украине статуса кандидата.

Напомним, Джонсон предложил Зеленскому создать новый альянс, который станет альтернативой Евросоюзу . Его членами должны стать: Великобритания, Украина, Польша, Эстония, Латвия и Литва. Впоследствии может присоединиться Турция.

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