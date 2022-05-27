Греция и Кипр против ускоренного вступления Украины в ЕС, но при предоставлении статуса кандидата в случае согласия Еврокомиссии, - Euractiv
Греция и Кипр не против вступления Украины в ЕС, но выступают против ускоренного вступления Украины в союз
Об этом сообщили в Euractiv.
Власти Греции настаивают на том, что крайне важно соблюдать все процедуры, предусмотренные статьей 49 Договора о ЕС.
Кроме того, отмечается, что Афины придают особое значение процессу присоединения Западных Балкан, который должен быть продолжен и ускорен.
По словам представителей Греции, европейская перспектива региона – непосредственный приоритет.
Журналисты поинтересовались, согласится ли Греция предоставить Украине статус кандидата в июне. Отмечается, что Афины хотят сначала увидеть предложение Еврокомиссии.
Относительно Республики Кипр источники в правительстве сообщили, что сначала следует посмотреть, в каком направлении будет развиваться мнение Европейской комиссии. Если она будет положительной, Кипр согласится на предложение в пользу предоставления Украине статуса кандидата.
- Напомним, Джонсон предложил Зеленскому создать новый альянс, который станет альтернативой Евросоюзу . Его членами должны стать: Великобритания, Украина, Польша, Эстония, Латвия и Литва. Впоследствии может присоединиться Турция.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.8
Покупка 34.8Продажа 35.93
-
EUR
Покупка 36.68Продажа 38.23
- Актуальное
- Важное