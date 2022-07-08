Греция и Болгария открыли трубопровод, который снизит зависимость от российского газа

Об этом пишет Associated Press.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис подчеркнул важность новой линии связи для Болгарии, поскольку соседняя Греция хочет стать региональным энергетическим транспортным узлом.

"Это не просто газопровод, а важный энергетический мост с юга на север", сказал Мицотакис.

Он добавил, что Европе необходимо скоординировать свой ответ на "сознательный выбор Москвы превратить природные ресурсы в рычаг политического давления, в грубый шантаж".

182-километровый трубопровод, пролегает от греческого города Комотини до Старой Загоры в центральной Болгарии. Его начальная мощность составляет 3 миллиарда кубометров газа в год и перспектива дальнейшего расширения до 5 миллионов кубометров. Ожидается, что коммерческие поставки начнутся до 1 октября. Он обеспечит странам и их соседям доступ к новым сетям.

В конце апреля Россия прекратила поставки газа в Болгарию после того, как та отказалась платить счета за газ в рублях, российской валюте. Отношения между двумя странами ухудшились в последние месяцы, и в прошлом месяце Болгария отдала приказ выслать 70 российских дипломатов, что вызвало гневную реакцию Москвы.

7 июля премьер-министр Румынии Николае Чуке заявил, что после ввода в эксплуатацию интерконнектора Греция-Болгария в четверг его страна имеет возможность поставлять природный газ Молдове и Украине.

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