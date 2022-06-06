Греция готова передать Украине 100 боевых машин пехоты только когда Германия выполнит обещание
Греция передаст Украине около 100 единиц БМП-1, когда обещанные Германией вместо немецких боевых машин пехоты Marder поступят в Грецию
Об этом заявил спикер греческого правительства, передает DW .
Причина такой позиции – конфликт Греции с Турцией. Анкара, в частности, покушается на некоторые греческие острова. Поэтому ВС находится в состоянии боевой готовности. В мае Афины уже заявляли, что поставят Украине вооружение только при условии немедленной замены.
- Канцлер Германии Олаф Шольц объявил новейшие круговые поставки военной техники. Германия передаст Греции свои боевые машины пехоты, а Афины отправят в Украину технику советского производства.
- В Минобороны Греции подтвердили заявление канцлера Германии Олафа Шольца по поводу отправки в Украину БМП-1.
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