Греция готова отказаться от немецких БМП Marder в пользу Украины, - Bild

Об этом пишет издание Bild.

"Соглашение об обмене боевыми бронированными машинами из Германии в Грецию и бронетранспортерами из Греции в Украину выполняется нормально", – сказал министр обороны Греции Никос Панайотопулос.

В частности, по словам Панайотопулоса, на сегодняшний день Греция поставила Украине даже больше БМП, чем было гарантировано контрактом: Греция получила первые 14 машин Marder из Германии и поставила Украине 20 БМП.

"В январе мы получим еще больше Marder и доставим еще больше БМП", – сказал министр.

По его словам, в настоящее время Греция может обойтись даже без поставок из Германии – в пользу Украины. По словам Панайотопулоса, Греция изначально заняла "четкую позицию в пользу помощи украинскому народу".

Также, по словам пресс-секретаря Министерства обороны Германии, в настоящее время Бундесвер имеет на вооружении около 370 Marder, но сколько из них на самом деле пригодно для боевых условий неизвестно. Некоторые используются только как "доноры" запчастей или в учебных целях.

Без достаточного количества этих БМП Бундесвер не смог бы выполнить свои союзнические обязательства на восточном фланге НАТО в чрезвычайных ситуациях, особенно после того, как из строя вышли более современные бронемашины Puma.

16 декабря правительство Греции заявило, что передаст Украине комплексы противовоздушной обороны С-300, если на острове Крит будут установлены американские комплексы ПВО и ПРО Patriot.

21 декабря Греция решила закрыть свое воздушное пространство для самолетов из Беларуси. Также Афины запретили рейсы в эту страну.

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