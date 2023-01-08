Греция готова отказаться от немецких БМП Marder в пользу Украины, - Bild
Греция готова отказаться от БМП Marder в пользу Украины, что может ускорить поставки этих бронемашин Киеву
Об этом пишет издание Bild.
"Соглашение об обмене боевыми бронированными машинами из Германии в Грецию и бронетранспортерами из Греции в Украину выполняется нормально", – сказал министр обороны Греции Никос Панайотопулос.
В частности, по словам Панайотопулоса, на сегодняшний день Греция поставила Украине даже больше БМП, чем было гарантировано контрактом: Греция получила первые 14 машин Marder из Германии и поставила Украине 20 БМП.
"В январе мы получим еще больше Marder и доставим еще больше БМП", – сказал министр.
По его словам, в настоящее время Греция может обойтись даже без поставок из Германии – в пользу Украины. По словам Панайотопулоса, Греция изначально заняла "четкую позицию в пользу помощи украинскому народу".
Также, по словам пресс-секретаря Министерства обороны Германии, в настоящее время Бундесвер имеет на вооружении около 370 Marder, но сколько из них на самом деле пригодно для боевых условий неизвестно. Некоторые используются только как "доноры" запчастей или в учебных целях.
Без достаточного количества этих БМП Бундесвер не смог бы выполнить свои союзнические обязательства на восточном фланге НАТО в чрезвычайных ситуациях, особенно после того, как из строя вышли более современные бронемашины Puma.
- 16 декабря правительство Греции заявило, что передаст Украине комплексы противовоздушной обороны С-300, если на острове Крит будут установлены американские комплексы ПВО и ПРО Patriot.
- 21 декабря Греция решила закрыть свое воздушное пространство для самолетов из Беларуси. Также Афины запретили рейсы в эту страну.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.04
Покупка 40.04Продажа 40.75
-
EUR
Покупка 41.4Продажа 42.56
- Актуальное
- Важное