Греция эвакуирует еще 12 населенных пунктов из-за пожара
На полуострове Пелопоннес, на границе между номами Элида и Аркадия власть из-за пожара эвакуирует 12 населенных пунктов
Об этом рассказывает Kathimerini .
Эвакуация проводится в центре полуострова на границе номов Элида и Аркадия.
Из соображений безопасности, согласно предложению пожарной команды, жителям двенадцати населенных пунктов были отправлены сообщения с предложением эвакуироваться.
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"На административных границах Элиды и Аркадии создана пожарная команда, чтобы огонь в Гортине не прошел через районы Элиды", - заявил заместитель губернатора Элиды Василис Яннопулос.
Напомним, ранее огонь уничтожил остров Эвбея. Власти, не справившись с пламенем, эвакуировали с острова тысячу отдыхающих и местных жителей.
22 страны направили в Грецию пожарные расчеты для помощи в тушении пламени
- 5 августа из-за лесных пожаров власти начали эвакуацию из пригородов Афин: леса горели в 20 км от столицы.
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