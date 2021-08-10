Греция эвакуирует еще 12 населенных пунктов из-за пожара

Об этом рассказывает Kathimerini .



Эвакуация проводится в центре полуострова на границе номов Элида и Аркадия.

Из соображений безопасности, согласно предложению пожарной команды, жителям двенадцати населенных пунктов были отправлены сообщения с предложением эвакуироваться.



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"На административных границах Элиды и Аркадии создана пожарная команда, чтобы огонь в Гортине не прошел через районы Элиды", - заявил заместитель губернатора Элиды Василис Яннопулос.



Напомним, ранее огонь уничтожил остров Эвбея. Власти, не справившись с пламенем, эвакуировали с острова тысячу отдыхающих и местных жителей.



22 страны направили в Грецию пожарные расчеты для помощи в тушении пламени